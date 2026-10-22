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„Nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027”. Ce spune primărița Craiovei despre creșterea taxelor locale

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, spune că taxele și impozitele locale nu s-ar putea majora semnificativ de la 1 ianuarie 2027. Edilul își motivează afirmația și susține că administrațiile locale au început deja calculele pentru anul viitor.
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Coralia Frigea
22 oct. 2026, 22:14, Economic
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Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat la Antena 3 CNN că taxele și impozitele locale nu ar putea să fie calculate la valoarea de piață de la 1 ianuarie 2027.

„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027. […] Ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea. Aplicația este jalon în PNRR, deci nu e o invenție a actualului guvern, și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026. Deja foarte multe localități din România au pus în dezbatere publică taxele pentru 2027”, a explicat Olguța Vasilescu, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale

Deși este o procedură care are prevăzută legislația necesară, primărița Craiovei spune că este prea târziu ca aceasta să mai fie pusă în aplicare de anul viitor.

„Deci, ca să mă întorc la concluzie: cadrul legal exista dinainte de investirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”, a mai transmis Olguța Vasilescu.

Primar PSD: PNRR-ul s-a negociat prost

Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că ar fi greșit în negocierile cu oficialii europeni privind PNRR-ul.

„Din păcate s-a negociat prost. S-a negociat prost PNRR-ul, și nu numai aici, în foarte multe situații. Aduceți-vă aminte cum băgaseră pensiile la 9,4% din PIB, ca să nu se mai poată actualiza cu rata inflației măcar timp de 50 de ani. Aduceți-vă aminte că negocierea aceasta pentru aceste taxe a fost făcută anul trecut, cred că la finalul anului trecut. Astea sunt chestiuni pe care și le-a asumat România în niște guvernări care probabil nu s-au gândit că vom ajunge să plătim foarte mult mai mult decât e cazul”, a mai precizat primărița.

Edilul Craiovei susține că, în baza afirmațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la audierile din Parlament, noua formulă de calcul a taxelor și impozitelor nu s-ar aplica de la 1 ianuarie 2027.

„Vă spun pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027”, a mai declarat primarul Craiovei.

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