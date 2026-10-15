Niculescu: Urmează de urgență rectificarea bugetară. Spitalele și ambulanțele riscă probleme mari

Niculescu a anunțat că, după instalarea Executivului, trebuie făcută de urgență rectificarea bugetară și apoi adoptat cât mai repede bugetul pentru anul viitor, avertizând că, în caz contrar, spitalele, serviciile de ambulanță și primăriile riscă să se confrunte cu probleme.

Întrebat dacă ia în calcul reducerea TVA, premierul desemnat a spus că viitorul Executiv nu dispune încă de toate datele necesare pentru a stabili nivelul taxelor și impozitelor din 2027.

„Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027”, a declarat Luca Niculescu.

Niculescu, întrebat dacă poate promite că taxele nu vor crește: „Evit să fac promisiuni”

Întrebat explicit dacă poate promite că anul 2027 nu va aduce taxe mai mari, Niculescu a refuzat să ofere o astfel de garanție în acest moment.

„Cum spuneam, până nu avem toate cifrele, până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, de exemplu, evit să fac promisiuni”, a afirmat premierul desemnat.

El a indicat că deciziile privind fiscalitatea vor deveni clare odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

„Dar le veți vedea foarte curând în legea bugetului, pentru că trebuie să terminăm, să încheiem cât mai repede o lege a bugetului după ce vom fi terminat în urgență rectificarea bugetară”, a declarat Niculescu.

„Spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanțele să aibă probleme mari”

Premierul desemnat a prezentat rectificarea bugetară drept una dintre urgențele viitorului Cabinet și a avertizat asupra efectelor pe care întârzierea acesteia le-ar putea avea asupra funcționării unor servicii publice esențiale.

„Pentru că știți că fără rectificare bugetară, spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanțele să aibă probleme mari, primăriile să funcționeze și mai prost”, a spus Niculescu.

„Deci, niște probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm. De aceea e nevoie de un guvern acum”, a continuat premierul desemnat.

„Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă”

Niculescu a legat urgențele bugetare de necesitatea încheierii crizei politice și a formării unui Executiv care să aibă stabilitate, în condițiile în care viitorul Cabinet ar urma să aibă o componentă PSD importantă.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem această criză politică și nu să o încheiem ca să dureze, să avem un armistițiu de două, trei săptămâni sau de două luni. Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a relatat și o discuție cu un apropiat aflat la Sfânta Parascheva, susținând că mesajul primit este că populația își dorește încetarea instabilității politice.

„Vorbeam cu un amic foarte bun care este acum la Sfânta Parascheva și care îmi spunea: toți cei care sunt aici vor ca această criză să se încheie, vor ca sentimentul de neașezare, cum spun ei, să se încheie”, a afirmat Niculescu.

„Deci, dacă vorbiți, dumneavoastră o faceți, vorbiți cu oamenii, vedeți că ei asta vor. Vor să existe o înțelegere între partide pentru a da un guvern care să funcționeze”, a adăugat premierul desemnat.