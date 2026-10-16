Românii au consumat cea mai mare parte a stocurilor pentru două vaccinuri antigripale. Noi livrări, în octombrie

Autoritățile anunță însă că peste 600.000 de doze suplimentare urmează să fie distribuite în România până la sfârșitul lunii octombrie.

Patru vaccinuri antigripale sunt disponibile în sezonul 2026-2027

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru sezonul 2026-2027 sunt autorizate și prezente pe piața românească patru vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere.

Primele cantități din toate cele patru produse au fost distribuite la nivel național în a doua jumătate a lunii septembrie.

Vaccinul cu administrare intranazală Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, este în prezent disponibil în stocuri suficiente. Aceeași situație este raportată și în cazul Efluelda, vaccin destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

Cele două produse sunt disponibile atât în farmacii, cât și în stocurile distribuitorilor de medicamente.

Stocuri limitate de Vaxigrip și Influvac

Situația este diferită în cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac. Cea mai mare parte a dozelor distribuite în septembrie a fost deja consumată.

Conform celor mai recente raportări invocate de autorități, în unele farmacii din țară mai există stocuri limitate, de aproximativ 45.000 de doze cumulat din cele două vaccinuri.

Farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, prin circuitul obișnuit utilizat pentru medicamente.

Pentru continuarea campaniei de imunizare, ANMDMR precizează că a derulat procedurile necesare împreună cu cei trei producători implicați.

Peste 600.000 de doze noi până la sfârșitul lui octombrie

A doua tranșă de vaccinuri va începe să fie livrată în cursul săptămânii viitoare. Într-o primă etapă, peste 350.000 de doze dintr-unul dintre cele două vaccinuri injectabile urmează să fie distribuite la nivel național.

Ulterior vor ajunge alte 250.000 de doze din celălalt produs, acestea urmând să devină disponibile până la finalul lunii octombrie.

Autoritățile explică faptul că vaccinurile au cerințe speciale în ceea ce privește producția și controlul calității, iar cantitățile alocate fiecărei țări sunt stabilite în avans.

Pentru sezonul 2026-2027, României i-au fost repartizate cantități mai mari decât cele utilizate în sezonul precedent, ANMDMR susținând că acestea vor permite vaccinarea tuturor persoanelor care doresc să se imunizeze împotriva gripei.

Până la data de 11 octombrie, potrivit raportărilor centralizate, 256.000 de persoane se vaccinaseră deja împotriva gripei sezoniere.