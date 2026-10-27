Românii comandă tot mai multe colete. Piața poștală a ajuns la 7,3 miliarde de lei

Piața serviciilor poștale din România a continuat să crească în 2025 și a ajuns la o valoare totală de 7,3 miliarde de lei, cu 14% mai mult față de anul precedent. Piața a crescut cu peste 900 de milioane de lei, un nou record, dublându-și valoarea în ultimii cinci ani.

Coletele au rămas principalul motor de creștere. Traficul acestora a ajuns la 372 de milioane de trimiteri, cu 10% mai mult față de 2024.

Un rol important l-a avut și preferința tot mai mare pentru livrarea prin sisteme automate, precum lockerele. La sfârșitul anului 2025, în România existau peste 10.500 de astfel de sisteme. Unul din patru colete interne a fost livrat în acest mod.

Traficul de colete a crescut cu 10% în 2025, până la 372 de milioane de trimiteri, după avansul de 27% înregistrat în 2024.

Venitul mediu pentru un colet a fost de aproape 15 lei, cu aproximativ 60 de bani mai mult decât în anul precedent. Cele 372 de milioane de colete înseamnă 20 de trimiteri pentru fiecare locuitor al României.

Unul din patru colete interne a fost livrat printr-un sistem automat, iar 90% dintre coletele livrate au avut o greutate mai mică de 10 kilograme. Nouă din zece colete interne au ajuns la destinație în cel mult o zi de la intrarea în rețeaua poștală.

În cazul coletelor internaționale, numărul trimiterilor provenite din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European s-a apropiat de șase milioane. Acestea au reprezentat unul din patru colete internaționale intrate în România.

În funcție de numărul coletelor interne, primii trei furnizori au fost Delivery Solutions – Sameday, cu o cotă de 35%, Fan Courier, cu 27%, și Cargus, cu 12%.

Numărul sistemelor automate folosite de furnizorii de servicii poștale a crescut cu 28% în 2025, până la 10.500 de unități. În medie, prin fiecare locker au fost livrate 24 de colete pe zi. Rețeaua a ajuns la aproximativ 5,5 sisteme automate la fiecare 10.000 de locuitori.

În plus, veniturile obținute din serviciile de corespondență și imprimate au depășit 900 de milioane de lei în 2025, în scădere cu 3% față de anul precedent. Traficul a scăzut cu 8%, până la 246 de milioane de trimiteri. Venitul mediu pentru fiecare trimitere a crescut însă cu 5%, până la 3,8 lei.