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Parisul interzice manifestațiile în mai multe zone ale capitalei. Ce locuri sunt vizate

Autoritățile din Paris au interzis joi, între orele 08:00 și 20:00, manifestațiile în mai multe zone ale capitalei franceze, inclusiv în apropierea Palatului Élysée, a Muzeului Luvru și pe bulevardul Champs-Élysées.
Parisul interzice manifestațiile în mai multe zone ale capitalei. Ce locuri sunt vizate
protestatari în Franța/17 octombrie 2026/sursa foto: X/Jean-Luc Mélenchon
Andrei Rachieru
21 oct. 2026, 22:35, Știri externe
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Autoritățile din Paris au interzis joi, între orele 08:00 și 20:00, organizarea manifestațiilor și a adunărilor publice în mai multe zone ale capitalei franceze, inclusiv în apropierea Palatului Élysée, a sediului Guvernului și a Parlamentului, potrivit unui ordin emis miercuri de Prefectura de Poliție.

Restricțiile vizează și zone turistice importante, precum Muzeul Luvru și bulevardul Champs-Élysées, dar și gările din Paris, piețele Bastiliei, Republicii și Italiei, zona Châtelet-Les Halles, Insula Cité și cartierul marilor magazine.

Potrivit ordinului, joi, între orele 08:00 și 20:00, este interzisă prezența și circulația persoanelor care participă la marșuri, defilări și adunări publice care nu au fost declarate în condițiile prevăzute de lege.

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