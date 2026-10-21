Parisul interzice manifestațiile în mai multe zone ale capitalei. Ce locuri sunt vizate

Autoritățile din Paris au interzis joi, între orele 08:00 și 20:00, organizarea manifestațiilor și a adunărilor publice în mai multe zone ale capitalei franceze, inclusiv în apropierea Palatului Élysée, a sediului Guvernului și a Parlamentului, potrivit unui ordin emis miercuri de Prefectura de Poliție.

Restricțiile vizează și zone turistice importante, precum Muzeul Luvru și bulevardul Champs-Élysées, dar și gările din Paris, piețele Bastiliei, Republicii și Italiei, zona Châtelet-Les Halles, Insula Cité și cartierul marilor magazine.

Potrivit ordinului, joi, între orele 08:00 și 20:00, este interzisă prezența și circulația persoanelor care participă la marșuri, defilări și adunări publice care nu au fost declarate în condițiile prevăzute de lege.