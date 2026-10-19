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Restricții de circulație în Paris și în mai multe orașe din Franța, după protestele violente ale studenților

Autoritățile din Franța au impus restricții de circulație în mai multe orașe, în urma protestelor violente din ultimele zile. Inclusiv Parisul este blocat, iar circulația minorilor pe timpul nopții este interzisă în mai multe zone.
Restricții de circulație în Paris și în mai multe orașe din Franța, după protestele violente ale studenților
Sursa foto: Mediafax Foto
Coralia Frigea
19 oct. 2026, 23:11, Știri externe
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Autoritățile franceze au impus, începând de luni noaptea, restricții în mai multe orașe din Franța și, inclusiv, în Paris. Măsura vine în urma protestelor studențești violente din ultimele zile, la care au participat aproximativ 500.000 de persoane.

Restricțiile sunt valabile și pentru orașele Nisa, Lille, Douai, Denain și Wattignies.

Când încep restricțiile

În Paris, restricțiile de circulație se aplică în zona Place de la République, dar și pe străzile din apropierea Les Halles, între orele 23:00 și 06:00. „Ora de stingere” se aplică în capitala Franței pentru toate persoanele, nu doar pentru minori.

Potrivit SkyNews, măsurile autorităților din Franța au intrat în vigoare la 18:00, ora României. În intervalul orar 21:00- 06:00, minorii nu mai au voie sa iasă pe străzi.

Scopul restricțiilor ar fi să limiteze incidentele provocate de așa-numiții „delicvenți”. Eric Ciotti, primarul din Nisa, a declarat că măsurile vor fi aplicate pe străzile din centrul orașului, unde „au fost comise cele mai grave acte de violență”.

Edilul din Nisa a declarat că a instaurat măsurile după consultările cu prefectul departamentului Alpes-Maritimes. El a confirmat „restricțiile” pe care aceasta le va impune tinerilor „care doresc să viziteze orașul nostru în condiții de liniște”, dar, având în vedere „situația de urgență”, primarul a afirmat că municipalitatea adoptă măsuri „excepționale” pentru a asigura siguranța locuitorilor din Nisa.

Ce interzice statul francez

De asemenea, vor fi strict interzise deținerea pentru uz propriu a mai multor obiecte care pot reprezenta un risc pentru societate, precum:

  • rachete de artificii;
  •  articole pirotehnice;
  • produse inflamabile sau corozive;
  • combustibil în recipiente mici;
  • echipamente de protecție personală, inclusiv a ochelarilor de schi.

Măsurile au intrat în vigoare luni seară și vor fi valabile până duminică, 25 octombrie, dacă autoritățile din Franța nu decid să prelungească restricțiile.

 

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