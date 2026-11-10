Spectacol de salsa columbiană, în premieră în România. Dansatorii din Cali aduc ritmurile Americii Latine la București

Evenimentul, organizat sub egida Ambasadei Republicii Columbia, va aduce în Capitală ritmurile și coregrafiile specifice orașului Cali, unul dintre cele mai cunoscute centre internaționale ale dansului salsa.

Spectacolul „Ensálsate” ajunge pentru prima dată în România

Evenimentul va avea loc luni, 16 noiembrie 2026, începând cu ora 19:30, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Spectacolul face parte dintr-o seară dedicată promovării culturii columbiene prin muzică și dans.

„Ensálsate” este un show de salsa originar din Cali, oraș recunoscut la nivel internațional pentru tradiția sa în dansurile latino-americane.

Reprezentația va oferi publicului ocazia de a descoperi stilul de salsa specific acestei regiuni a Columbiei, caracterizat prin ritmuri energice, mișcări rapide și coregrafii elaborate.

Organizatorii prezintă evenimentul drept o premieră în România, spectacolul urmând să aducă în fața invitaților o expresie reprezentativă a identității culturale columbiene.

Wilmark, printre prezentatorii serii

Unul dintre numele cunoscute publicului român care vor participa la eveniment este Wilmark, dansatorul și coregraful columbian devenit popular în România prin activitatea sa în televiziune și promovarea dansurilor latino-americane.

Potrivit reprezentanței diplomatice, Wilmark se va număra printre prezentatorii spectacolului.

Prezența sa va contribui la familiarizarea publicului cu tradițiile artistice ale Columbiei și cu particularitățile dansului salsa practicat în Cali.

Evenimentul este susținut de ambasadoarea Republicii Columbia în România, Divia Cepeda, și se înscrie în inițiativele de diplomație culturală prin care reprezentanța diplomatică promovează patrimoniul artistic al țării sud-americane.

Cali, orașul în care salsa a devenit un simbol cultural

Situat în sud-vestul Columbiei, Cali este considerat unul dintre cele mai importante centre mondiale ale dansului salsa.

Orașul și-a construit o identitate culturală puternic asociată cu acest gen muzical, dezvoltând un stil propriu, cunoscut sub denumirea de salsa caleña.

Acesta se remarcă prin viteza mișcărilor de picioare, precizia pașilor și dinamismul coregrafiilor, elemente care au contribuit la popularitatea internațională a școlilor de dans din Cali.

Spectacolele de salsa reprezintă o componentă importantă a vieții culturale locale, iar orașul atrage dansatori și pasionați ai genului din numeroase țări.

Prin organizarea spectacolului „Ensálsate” la București, Ambasada Columbiei urmărește să aducă în atenția publicului român această tradiție artistică și să consolideze legăturile culturale dintre cele două țări.