Un petrolier a luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Apele din zonă, minate de Iran

O explozie urmată de un incendiu s-a produs duminică seară în sala motoarelor unui petrolier care a lovit o mină marină în partea de sud a Strâmtorii Ormuz. Nava încerca să părăsească zona în momentul incidentului.

Potrivit autorităților iraniene, citate de Anadolu, petrolierul și-a dezactivat toate sistemele de localizare și navigație încă de la începutul călătoriei și a încercat să părăsească Strâmtoarea Ormuz prin coridorul sudic, aflat în apropierea coastelor Omanului.

Statele Unite încurajează navele comerciale să folosească această rută, însă Iranul nu o recunoaște și cere ca toate navele să obțină autorizația Teheranului înainte de traversarea strâmtorii.

Gărzile Revoluționare (IRGC), forța militară de elită a Iranului, au acuzat echipajul că a încălcat aceste restricții și au amenințat cu măsuri dure navele care nu respectă regulile impuse de Teheran.

Autoritățile iraniene nu au precizat numele petrolierului, pavilionul sub care naviga sau dacă există victime.

Iranul amenință navele care își dezactivează sistemele de navigație

Marina militară a IRGC a avertizat că va lua măsuri severe împotriva navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic cu sistemele de navigație și de identificare oprite.

Este cel de-al treilea incident de acest fel anunțat de autoritățile iraniene în ultimele trei zile.

Sâmbătă, un petrolier de mare capacitate, care transporta peste două milioane de barili de țiței, a lovit o mină marină și a luat foc, în timp ce încerca să traverseze strâmtoarea pe o rută neautorizată de Iran.

Vineri, un alt petrolier a lovit o mină marină în aceeași zonă. La bordul navei s-a produs o explozie, urmată de incendiu.

Strâmtoarea Ormuz, sub controlul Iranului

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite.

Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și alte hidrocarburi tranzitau această rută.

Războiul a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, invocând amenințarea reprezentată de programul nuclear iranian și de arsenalul său de rachete. Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a unor obiective americane din mai multe state din Orientul Mijlociu, restricționând drastic traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Ulterior, Statele Unite au instituit o blocadă navală asupra porturilor iraniene, iar în iunie Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum de înțelegere privind libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz. Aplicarea acordului a fost însă blocată de neînțelegerile privind rutele maritime, controlul traficului prin strâmtoare și condițiile ridicării blocadei americane.

În prezent, Iranul continuă să restricționeze traficul prin strâmtoare și amenință navele care încearcă să o traverseze fără aprobarea autorităților iraniene.