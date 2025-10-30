Tesla recheamă 6.000 de Cybertruck-uri la dealerii săi autorizați, iar motivul este de noaptea minții / Este a zecea oară, în ultimii doi ani, când se întâmplă așa ceva

Tesla recheamă joi la dealerii săi peste 6.000 de Cybertruck-uri, din cauza unui accesoriu defect la bara de lumină, care ar putea să se desprindă și să devină risc de accident.

6.197 de Cybertrucks fabricate între 13 noiembrie 2023 și 5 noiembrie 2024 au fost rechemate în fabrică pentru verificări, potrivit Forbes.

Aceste Cybertruck-uri sunt echipate cu un accesoriu optional la bara de lumina off-road. Producătorul suspicionează că acest accesoriu ar fi putut fi atașat din greșeală la parbriz folosind adezivul greșit, ceea ce ar putea provoca detașarea piesei.

Se aude un zgomot

Producătorul auto a spus că șoferii pot auzi un zgomot din interiorul mașinii dacă bara de lumină se desprinde sau pot vedea un spațiu între bara de lumină și parbriz.

Potrivit reprezentanțior Tesla, problema a fost investigate încă din februarie, după unitatea sa de control al calității câmpului a identificat o problemă la adezivul folosit pentru instalarea barei de lumină, menționând că a primit peste 600 de cereri de garanție legate de defect până pe 24 octombrie.

Tesla a dezvăluit că nu era conștientă de coliziuni sau potențiale răni ce ar fi putut să apară din cauza acestui defect.

Tesla – record la rechemări

Șoferii cu vehicule afectate vor fi anunțați până în 26 decembrie să vină să-și recupereze mașinile de la dealerii care vor înlocui gratuit bara de lumină.

Aceasta este cea de-a zecea rechemare a unui produs Tesla înapoi la dealer sau în fabrică pentru verificări suplimentare, în ultimii doi ani, de când există Cybertruck.

De altfel, Tesla deține un fel de record în acest domeniu: 5,1 milioane de vehicule a rechemat Tesla anul trecut, adică mai mult decât orice producător de automobile vreodată, în toată istoria. Este adevărat că cele mai multe notificări au fost abordate prin actualizări software over-the-air.

Acționarii Tesla scad acțiunile Tesla

Tesla a reprezentat aproximativ 21% din toate vechiculele rechemate în SUA în 2024, în timp ce cota sa de piață din anul precedent a fost de aproximativ 4,2%, potrivit Cox Automotive.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 3,7% începând de joi după-amiază, după ce sistemul de pensionare al angajaților publici din California, care deține aproximativ 5 milioane de acțiuni la Tesla, a indicat că va vota împotriva planului de plată de 1 trilion de dolari al lui Elon Musk.

Într-o scrisoare adresată acționarilor luni, președintele Tesla, Robyn Denholm, a avertizat investitorii că Musk ar putea părăsi compania dacă planul este respins, susținând că Tesla ar pierde „valoare semnificativă” fără Musk, deoarece Tesla „nu mai poate fi evaluată pentru ceea ce ne propunem să devenim”.