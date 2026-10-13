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Modernizarea căii ferate București-Giurgiu a ajuns la un stadiu fizic de 19%. Când ar trebui să fie gata lucrările

Lucrările de modernizare a căii ferate București-Giurgiu au ajuns la un stadiu fizic de 19%, în timp ce proiectarea este finalizată integral, potrivit datelor prezentate marți de CFR SA. Contractul, în valoare de 2,1 miliarde de lei, include lucrări la stații, peroane, viaducte, instalații de semnalizare și electrificarea liniei, iar finalizarea este estimată pentru septembrie 2028.
Modernizarea căii ferate București-Giurgiu a ajuns la un stadiu fizic de 19%. Când ar trebui să fie gata lucrările
Foto și video: CFR SA
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 14:24, Economic
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Compania CFR SA a anunțat că marți, 13 octombrie, stadiul fizic al lucrărilor pe linia București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră a ajuns la 19%.

Între Jilava și Frătești au fost executate lucrările de demontare a căii și de îndepărtare a pietrei sparte.

În stația Progresu se lucrează la peronul liniei I, la platforma de pământ care susține calea ferată și la noua clădire de călători.

Între Jilava și Vidra continuă pregătirea platformei și lucrările pentru relocarea și protejarea fibrei optice. De asemenea, între Comana și Frătești se fac consolidări, fundații cu piloți forați, podețe și sisteme de colectare și evacuare a apelor.

La viaductul dintre km 53+600 și km 54+600 continuă lucrările la fundații și la elementele de susținere.

Continuă lucrile la peroane și instalații electrice în Vlad Țepeș, Mihai Bravu, Băneasa Giurgiu și Tabănu. În Giurgiu Nord au început demontările liniilor I, II și III și ale instalațiilor de semnalizare aferente primei etape de lucru. În Giurgiu Oraș, au început lucrările la platformă.

Contractul, în valoare de 2,1 miliarde de lei, este derulat de Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport.

Proiectul include modernizarea infrastructurii și a semnalizării, electrificarea liniei și implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2.

Compania precizează că investiția urmărește creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea siguranței pe legătura feroviară către Bulgaria, prin Podul Prieteniei. Finalizarea lucrărilor și redeschiderea circulației sunt estimate pentru septembrie 2028.

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