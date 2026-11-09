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Ilie Bolojan anunță un plan de reorganizare a dreptei și pregătirea unui program pentru alegerile din 2028. Încep negocierile de fuziune cu Forța Dreptei

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni că partidul vrea să formeze un pol de modernizare a dreptei, prin negocieri de fuziune cu Forța Dreptei, și să pregătească un program politic pentru alegerile din 2028
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că liberalii lucrează la construirea unui pol de modernizare și la pregătirea unui program politic pentru alegerile din 2028.

Prima măsură în acest sens este începerea negocierilor pentru fuziunea cu Forța Dreptei, după ce conducerea PNL a aprobat acordul de principiu.

„Să le explicăm românilor ce e de făcut, să-i ascultăm și să ne prezentăm în 2028 cu un program serios. În sensul acesta, lucrăm la construirea unui pol de modernizare și primul pas, care a fost aprobat ieri, este acordul de principiu pentru începerea negocierilor de fuziune cu Forța Dreptei, în așa fel încât, pe partea de centru-dreapta, să venim cu o simplificare și cu o claritate din punct de vedere al ofertei politice. După ce Forța Dreptei va adopta o decizie similară, vom începe negocierile și în perioada următoare vă vom ține la curent cu privire la încheierea acestora”, a declarat liderul PNL.

PNL pregătește grupuri de lucru cu specialiști și experți independenți

A doua direcție anunțată de Ilie Bolojan vizează pregătirea resurselor umane și găsirea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă România.

Liderul liberal a explicat în cadrul conferinței că partidul urmărește să vină cu soluții generale, care să răspundă problemelor economice și sociale.

PNL va înființa comisii de specialitate și grupuri de lucru în care vor fi implicați oameni cu experiență în diferite domenii. Acestea vor contribui la elaborarea programului politic și a măsurilor pe care partidul le va susține în perioada următoare.

„A doua decizie importantă ține de resursele umane, ține de soluțiile pe care le propunem, nu doar de soluții sectoriale, de soluții generale, de soluții pe fiecare domeniu și la problemele cu care se confruntă economia și România. În acest sens, lucrăm pentru a forma partea de program sectorial pe baza unor comisii de specialitate și a unor grupuri de lucru care vor fi formate în perioada următoare”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, noile structuri vor fi organizate în perioada următoare, reunind specialiștii partidului și experți din afara formațiunii.

Liderul PNL a făcut un apel public către persoanele care au experiență și pot propune soluții pentru problemele din domeniile lor să se alăture inițiativei.

„În acest sens, până săptămâna viitoare vom constitui aceste formate, unde vor fi parte cei mai buni oameni pe care îi avem pe fiecare domeniu de activitate și, de asemenea, vom invita experți independenți și fac un apel către toți oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluții pentru problemele din acest domeniu să ni se alăture”, a transmis președintele PNL.

„Pe de o parte, vom beneficia de expertiza acestora, iar cei care își vor vedea soluțiile preluate în politicile publice susținute de Partidul Național Liberal, ușile partidului nostru sunt deschise pentru ei, în așa fel încât să putem oferi soluții credibile și oameni competenți”, a mai declarat liderul liberal.

„Acestea sunt principalele probleme care au fost astăzi comunicate colegilor de la Cameră, în așa fel încât, până săptămâna viitoare, să se înscrie în aceste grupuri de lucru”, a încheiat acesta.

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