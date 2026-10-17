Liberalii care ocupă funcții de conducere își vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare. Anunțul lui Bolojan

La finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL, Ilie Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de liberali vor renunța la funcțiile pe care le ocupă în prezent.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Nu te agăți de niște funcții

Premierul interimar a precizat că toate persoanele numite în funcții cu susținerea politică a liberalilor vor trebui să părăsească aceste poziții.

„Conform procedurii normale, cei care sunt numiți într-o funcție cu sprijinul Partidului Național Liberal vor părăsi aceste poziții. Toți ceilalți funcționari, personal contractual, care au acces în anumite funcții prin concursuri sau proceduri legale, vor proceda conform acestor proceduri”, a explicat Bolojan.

Acesta a subliniat că PNL trebuie să își respecte decizia de a intra în opoziție, fără ca reprezentanții partidului să încerce să își păstreze funcțiile politice.

„Ori ești în guvernare și poți să faci ceva pentru România, așa cum fac cei mai mulți dintre aleșii noștri în comunitățile locale, sau, dacă nu poți să faci ce trebuie, nu te agăți de niște funcții, nu te bați pentru o funcție sau alta, ci te duci în opoziție, te reconectezi cu electoratul, arăți că îți respecți alegătorii”, a afirmat acesta.

PNL va vota învestirea noului Guvern, dar rămâne în opoziție

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va acorda un vot „de necesitate, condiționat și punctual” pentru învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși liberalii nu vor face parte din Executiv.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată pentru a pune capăt crizei politice care durează de peste cinci luni și pentru a evita blocarea unor servicii publice esențiale.

Bolojan a explicat că un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe și nu poate face rectificări bugetare, în condițiile în care fondurile alocate unor servicii de bază au fost epuizate.