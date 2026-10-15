Prima pagină » Politic » PNL și USR cer o comisie în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială: „Ne așteptăm ca PSD să susțină”

PNL și USR cer o comisie în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială: „Ne așteptăm ca PSD să susțină”

PNL și USR au transmis joi că cer Parlamentului să organizeze o comisie specială pentru reforma adminstrativ-teritorială. În același timp, aceeași reformă se află și printre prioritățile PSD, partid care se pregătește să intre la guvernare.
PNL și USR cer o comisie în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială: „Ne așteptăm ca PSD să susțină”
Coralia Frigea
15 oct. 2026, 14:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Senatorii și Deputații PNL și USR cer Parlamentului înființarea unei comisii speciale care să deservească reformei administrativ-teritoriale. Aceasta a fost inclusă, în 2025, și în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan și, mai nou, se află printre prioritățile PSD, partidul care se pregătește să intre la guvernare, de săptămâna viitoare.

„Comisia va avea rolul de a elabora cadrul legislativ necesar acestei reforme, astfel încât ea să poată fi aplicată începând din 2032. Demersul reprezintă un prim pas concret pentru deblocarea unei reforme amânate de prea mult timp și este rezultatul acordului de colaborare parlamentară semnat între USR și PNL”, au transmis cele două partide de dreapta, printr-un comunicat de presă.

Care este „vesta de salvare” pentru reforma administrativ-teritorială

PSD, PNL și USR vor același lucru, însă partidele nu au reușit până acum să obțină consens pe această temă. Mai mult, întrucât reforma administrativă a fost o prioritate încă de la intrarea în Guvernul Bolojan, în vara anului 2025, iar aceasta a rămas la sertar, cele trei formațiuni vor să și-o asume acum separat.

Liderii PSD au susținut, în momentul în care au anunțat că vor intra în Guvernul condus de Luca Niculescu, că vor face 10 reforme importante pentru România, cărora le-au impus termene clare. Ultima de pe lista lor, fără un termen limită, este reforma administrativă.

„Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor”,a  declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

USR și PNL, atac la adresa social-democraților: Este momentul adevărului

Diana Stoica, deputat USR, explică că dacă PSD într-adevăr vrea să facă această reformă, ar trebui să vină în Parlament. Liderii PSD s-au opus, la momentul guvernării sub conducerea lui Bolojan, variantelor care se aflau pe masă.

„Este momentul adevărului. Să vedem ce alege PSD între vorbe și fapte. Puterea legislativă este Parlamentul. Reorganizarea administrativ-teritorială este o restanță față de românii care așteaptă servicii publice de calitate și care vor să trăiască în comunități dezvoltate. Acest lucru e posibil doar prin reorganizarea administrativ-teritorială”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Solicitarea a fost adusă în Parlament joi, cu doar câteva ore înainte ca Luca Niculescu să își depună programul de guvernare și lista de miniștri.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
Gandul
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Guvernul, obligat definitiv să plătească aproape 5 miliarde de lei magistraților. Înalta Curte a respins recursul Executivului pentru restanțele salariale
Libertatea
Un chinez a ajuns la 101 ani și spune că se simte excelent. Ce mănâncă zilnic și ce băuturi consumă, deși nu respectă regulile unei diete sănătoase
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor