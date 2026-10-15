PNL și USR cer o comisie în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială: „Ne așteptăm ca PSD să susțină”

Senatorii și Deputații PNL și USR cer Parlamentului înființarea unei comisii speciale care să deservească reformei administrativ-teritoriale. Aceasta a fost inclusă, în 2025, și în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan și, mai nou, se află printre prioritățile PSD, partidul care se pregătește să intre la guvernare, de săptămâna viitoare.

„Comisia va avea rolul de a elabora cadrul legislativ necesar acestei reforme, astfel încât ea să poată fi aplicată începând din 2032. Demersul reprezintă un prim pas concret pentru deblocarea unei reforme amânate de prea mult timp și este rezultatul acordului de colaborare parlamentară semnat între USR și PNL”, au transmis cele două partide de dreapta, printr-un comunicat de presă.

Care este „vesta de salvare” pentru reforma administrativ-teritorială

PSD, PNL și USR vor același lucru, însă partidele nu au reușit până acum să obțină consens pe această temă. Mai mult, întrucât reforma administrativă a fost o prioritate încă de la intrarea în Guvernul Bolojan, în vara anului 2025, iar aceasta a rămas la sertar, cele trei formațiuni vor să și-o asume acum separat.

Liderii PSD au susținut, în momentul în care au anunțat că vor intra în Guvernul condus de Luca Niculescu, că vor face 10 reforme importante pentru România, cărora le-au impus termene clare. Ultima de pe lista lor, fără un termen limită, este reforma administrativă.

„Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor”,a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

USR și PNL, atac la adresa social-democraților: Este momentul adevărului

Diana Stoica, deputat USR, explică că dacă PSD într-adevăr vrea să facă această reformă, ar trebui să vină în Parlament. Liderii PSD s-au opus, la momentul guvernării sub conducerea lui Bolojan, variantelor care se aflau pe masă.

„Este momentul adevărului. Să vedem ce alege PSD între vorbe și fapte. Puterea legislativă este Parlamentul. Reorganizarea administrativ-teritorială este o restanță față de românii care așteaptă servicii publice de calitate și care vor să trăiască în comunități dezvoltate. Acest lucru e posibil doar prin reorganizarea administrativ-teritorială”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Solicitarea a fost adusă în Parlament joi, cu doar câteva ore înainte ca Luca Niculescu să își depună programul de guvernare și lista de miniștri.