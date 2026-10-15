Nicușor Dan anticipează învestirea Guvernului Luca Niculescu: „Vom avea o guvernare începând de marți”

Nicușor Dan, președintele României, a declarat joi că România ar putea avea un Guvern de marți. Șeful statului a mai spus că următorul pas este învestirea Guvernului Niculescu.

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către parlament a unui guvern”, a declarat Nicușor Dan, la o conferință de presă susținută la Bruxelles.

Executivul condus de Ilie Bolojan, rămas interimar în luna mai a acestui an, ar putea astfel să se pregătească de plecarea de la Palatul Victoria. Niciunul dintre membrii rămași în actualul cabinet fără puteri depline nu s-ar regăsi pe lista oficială a lui Luca Niculescu.

Învestire „pe repede-nainte”

Întrebat despre ce mesaj de încurajare le-ar transmite investitorilor străini, președintele a răspuns că vom avea un Guvern curând.

„Ca prim mesaj, este o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți. Pentru că există acorduri care au fost asigurate între prim-ministrul desemnat și partidele care vor susține guvernul în Parlament. În al doilea mesaj, chiar până și în aceste cinci luni a fost acord pe mai multe lucruri, am avut coordonări bune între partidele politice din interiorul României ”, a mai precizat șeful statului.

În perioada în care Guvernul Bolojan a fost în interimat, executivului i-a fost interzis să emită Ordonanțe de Urgență, iar mai multe proiecte au fost blocate.

Cu ce voturi trece Guvernul Niculescu

Guvernul pe care premierul desemnat îl va propune Parlamentului ar avea în componență atât lideri PSD din administrația locală și centrală, cât și câțiva propuși de Administrația Prezidențială, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

În frunte cu Luca Niculescu, consilierul președintelui pe Relații Internaționale, pe lista cu membrii cabinetului s-ar mai afla și:

Dan Neculăescu la Ministerul Afacerilor Externe;

Sorin Costreie la Ministerul Educației;

Ioana Ciocan la Ministerul Culturii;

Bogdan Dumitru la Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale;

Dumitru Chisăliță la Ministerul Energiei.

Guvernul Niculescu va ajunge la vot săptămâna viitoare. Joi, 15 octombrie, Luca Niculescu, premierul desemnat, își va depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.