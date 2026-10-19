Prima pagină » Știrile zilei » „Sunt sigur că PSD va încălca programul de guvernare”. Siegfried Mureșan: Nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă

„Sunt sigur că PSD va încălca programul de guvernare”. Siegfried Mureșan: Nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis luni că este sigur că Partidul Social-Democrat „va încălca programul de guvernare agreat cu premierul Niculescu”. El adaugă că PSD „nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă”.
„Sunt sigur că PSD va încălca programul de guvernare”. Siegfried Mureșan: Nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă
Sursa foto. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 14:38, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„PSD a încălcat programul de guvernare pe care și l-a asumat alături de premierul Bolojan. Sunt sigur că PSD va încălca și programul de guvernare agreat cu premierul Niculescu”, a scris Siegfried Mureșan luni pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, membrii PSD „au copiat măsuri din programul nostru de guvernare de acum trei săptămâni în actualul program de guvernare” deși, în urmă cu trei săptămâni, „PSD respingea aceste măsuri”.

„Astăzi, PSD le adoptă cu brațele deschise și promite că le va implementa”, continuă acesta.

Mureșan afirmă că „nu i-am crezut atunci și nu îi credem nici acum”.

„Pentru PSD nu a fost niciodată vorba despre ce scrie în programul de guvernare sau despre ideologia de dreapta versus ideologia de stânga.PSD nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă”, continuă europarlamentarul.

De asemenea, el afirmă că pentru Partidul Social-Democrat „a fost mereu vorba despre cum poate rămâne la putere, de preferat fără să-și asume guvernarea”.

„Din păcate, nu există, în momentul de față, o majoritate în Parlament care să susțină un guvern fără PSD. Din fericire, pesediștii au fost nevoiți să-și asume pe față guvernarea, deci îi vom trage la răspundere pentru ceea ce vor face în următoarea perioadă”, a conchis Siegfried Mureșan.

Tot luni, europarlamentarul a pus la îndoială promisiunile PSD pentru viitorul Guvern Niculescu.

„Credeți că PSD va reuși să crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul? Toate în același timp? Nici noi” a scris Mureșan anterior, pe Facebook.

„Așteptările noastre sunt minime: să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, a precizat Siegfried Mureșan.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. L-ați simțit?
Gandul
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului
Cancan
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Libertatea
Băutura naturistă din trei ingrediente care te poate scăpa de balonare și constipație! Se bea doar dimineața, pe stomacul gol
CSID
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor