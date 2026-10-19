„Sunt sigur că PSD va încălca programul de guvernare”. Siegfried Mureșan: Nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă

„PSD a încălcat programul de guvernare pe care și l-a asumat alături de premierul Bolojan. Sunt sigur că PSD va încălca și programul de guvernare agreat cu premierul Niculescu”, a scris Siegfried Mureșan luni pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, membrii PSD „au copiat măsuri din programul nostru de guvernare de acum trei săptămâni în actualul program de guvernare” deși, în urmă cu trei săptămâni, „PSD respingea aceste măsuri”.

„Astăzi, PSD le adoptă cu brațele deschise și promite că le va implementa”, continuă acesta.

Mureșan afirmă că „nu i-am crezut atunci și nu îi credem nici acum”.

„Pentru PSD nu a fost niciodată vorba despre ce scrie în programul de guvernare sau despre ideologia de dreapta versus ideologia de stânga.PSD nu are ideologie și nu are valori politice în care să creadă”, continuă europarlamentarul.

De asemenea, el afirmă că pentru Partidul Social-Democrat „a fost mereu vorba despre cum poate rămâne la putere, de preferat fără să-și asume guvernarea”.

„Din păcate, nu există, în momentul de față, o majoritate în Parlament care să susțină un guvern fără PSD. Din fericire, pesediștii au fost nevoiți să-și asume pe față guvernarea, deci îi vom trage la răspundere pentru ceea ce vor face în următoarea perioadă”, a conchis Siegfried Mureșan.

Tot luni, europarlamentarul a pus la îndoială promisiunile PSD pentru viitorul Guvern Niculescu.

„Credeți că PSD va reuși să crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul? Toate în același timp? Nici noi” a scris Mureșan anterior, pe Facebook.

„Așteptările noastre sunt minime: să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, a precizat Siegfried Mureșan.