Prima pagină » Politic » România a sesizat OSCE după sabotajul de la Carfil. Peste 40 de state și-au exprimat solidaritatea

România a sesizat OSCE după sabotajul de la Carfil. Peste 40 de state și-au exprimat solidaritatea

România a organizat dezbateri în cadrul OSCE pentru a atrage atenția asupra intensificării atacurilor hibride atribuite Federației Ruse, inclusiv asupra sabotajului care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026, de la platforma industrială Carfil din Brașov.
România a sesizat OSCE după sabotajul de la Carfil. Peste 40 de state și-au exprimat solidaritatea
Sursa foto: captură video SRI
Laura Buciu
30 oct. 2026, 11:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Peste 40 de state participante și-au exprimat solidaritatea cu țara noastră.

Discuțiile au avut loc în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității, pe 28 octombrie, și al Consiliului Permanent al OSCE, pe 29 octombrie. La reuniuni au participat reprezentanții celor 57 de state membre, precum și Partenerii pentru Cooperare ai organizației.

În cadrul dezbaterilor, partea română a prezentat rezultatele investigației desfășurate de autoritățile naționale în cooperare cu statele aliate și a subliniat gravitatea incidentului de la Brașov. Potrivit României, sabotajul face parte dintr-o serie tot mai amplă și mai complexă de acțiuni care se înscriu în războiul hibrid.

România a condamnat, de asemenea, atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime. Reprezentanții țării noastre au atras atenția că aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în regiune.

Încălcările spațiului aerian, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect abordat a fost reprezentat de încălcările spațiului aerian național, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina.

În urma demersurilor diplomatice, peste 40 de state participante la OSCE au transmis mesaje de solidaritate cu România. Totodată, țara noastră și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a pledat pentru încetarea focului, precum și pentru crearea condițiilor necesare unei păci negociate, cuprinzătoare, juste și durabile.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa reunește 57 de state și este cea mai mare organizație regională de securitate. OSCE are ca obiectiv menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea și gestionarea riscurilor.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
Libertatea
Cea mai mortală mâncare din lume. Alimentul care omoară sute de oameni în fiecare an, dar pe care mulți îl consumă zilnic
CSID
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Promotor