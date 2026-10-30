România a sesizat OSCE după sabotajul de la Carfil. Peste 40 de state și-au exprimat solidaritatea

Peste 40 de state participante și-au exprimat solidaritatea cu țara noastră.

Discuțiile au avut loc în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității, pe 28 octombrie, și al Consiliului Permanent al OSCE, pe 29 octombrie. La reuniuni au participat reprezentanții celor 57 de state membre, precum și Partenerii pentru Cooperare ai organizației.

În cadrul dezbaterilor, partea română a prezentat rezultatele investigației desfășurate de autoritățile naționale în cooperare cu statele aliate și a subliniat gravitatea incidentului de la Brașov. Potrivit României, sabotajul face parte dintr-o serie tot mai amplă și mai complexă de acțiuni care se înscriu în războiul hibrid.

România a condamnat, de asemenea, atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime. Reprezentanții țării noastre au atras atenția că aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în regiune.

Încălcările spațiului aerian, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect abordat a fost reprezentat de încălcările spațiului aerian național, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina.

În urma demersurilor diplomatice, peste 40 de state participante la OSCE au transmis mesaje de solidaritate cu România. Totodată, țara noastră și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a pledat pentru încetarea focului, precum și pentru crearea condițiilor necesare unei păci negociate, cuprinzătoare, juste și durabile.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa reunește 57 de state și este cea mai mare organizație regională de securitate. OSCE are ca obiectiv menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea și gestionarea riscurilor.