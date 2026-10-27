E5 își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și promite garanții de securitate după încheierea războiului

Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia își reafirmă sprijinul absolut pentru Ucraina în fața agresiunii rusești și își exprimă dorința de a oferi garanții de securitate după o încetare a focului sau încheierea unui acord de pace.

Anunțul apare într-o declarație comună a miniștrilor apărării din cele cinci țări europene, care formează Grupul celor Cinci (E5), emisă după reuniunea de la Paris din 26 octombrie, relatează Ukrinform.

„Ne menținem angajamentul ferm de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii ruse. Capacitatea Ucrainei de a se apăra, acum și în viitor, este de o importanță critică pentru securitatea colectivă euro-atlantică. Subliniem necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei prin toate mijloacele disponibile – politic, militar și financiar”, se arată în declarația comună.

Miniștrii apărării și-au reafirmat și angajamentul de a continua să contracareze activitățile „flotei din umbră” a Rusiei, cu respectarea dreptului internațional.

Cele cinci state și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru eforturile Ucrainei de a obține o pace durabilă, susținută de garanții de securitate puternice.

„Suntem alături de Ucraina în hotărârea sa de a asigura o pace durabilă, fundamentată pe garanții de securitate robuste. Coaliția statelor partenere va contribui la oferirea unor garanții de securitate solide și credibile, odată ce va fi instituită o încetare a focului sau va fi încheiat un acord de pace”, se precizează în document.

Rusia, considerată principala amenințare la adresa securității euro-atlantice

Miniștrii au declarat și că Rusia reprezintă cea mai puternică amenințare la adresa securității și stabilității euro-atlantice.

Potrivit declarației, războiul de agresiune împotriva Ucrainei, încălcările spațiului aerian al statelor membre NATO, actele de sabotaj și folosirea atacurilor hibride nu slăbesc unitatea aliaților.

În document este menționată și nevoia ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Aliații europeni vor să își consolideze rolul de lider politic și militar în cadrul NATO, să își modernizeze forțele armate, dezvoltând cooperarea în industria de apărare.

Miniștrii au precizat că Statele Unite rămân un aliat indispensabil, iar implicarea lor în asigurarea securității europene este esențială pentru menținerea unei Alianțe NATO puternice.

E5 a solicitat și consolidarea capacităților europene de apărare în cadrul NATO și al Uniunii Europene, subliniind că inițiativele UE ar trebui să completeze activitățile Alianței, să evite suprapunerile, oferind oportunități de cooperare cu țările membre NATO care nu fac parte din UE.

Ministrul apărării al Ucrainei, Yevhenii Khmara, s-a adresat reprezentanților ministerelor apărării din Germania, Regatul Unit, Franța, Polonia și Italia și a prezentat prioritățile pentru sprijinirea Ucrainei.