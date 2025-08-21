Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România cu credite disponibile exclusiv prin aplicație

În baza regimului de „passporting” al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., debutează pe piața locală cu credite 100% online, oferite rapid și cu un grad ridicat de comoditate, gândite pentru ritmul de viață al clientului modern.

Serviciu care se remarcă prin simplitate și viteză într-o piață dinamică

Într-un peisaj dominat de jucători apreciați precum George și Revolut, dar și de nou-intrați precum Salt Bank, Addiko Bank se diferențiază printr-o experiență 100% digitală, centrată pe nevoile financiare esențiale ale clientului. Românii pot solicita credite de nevoi personale exclusiv online direct din aplicația lansată în martie 2025, completând cererea în aproximativ 10 minute și beneficiind de o dobândă fixă promoțională de 7,5% până la 30 septembrie.

