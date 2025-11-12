Alexandru Velicu, noul Senior Manager al Public Affairs Solutions

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul politicilor publice, reglementării și managementului instituțional, Alexandru aduce o perspectivă solidă și strategică asupra mecanismelor de funcționare a sistemului public de sănătate și a procesului decizional din administrația centrală.

De-a lungul carierei sale, Alexandru Velicu a deținut poziții importante în instituții publice de referință. A fost Președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), după o perioadă în care a ocupat funcția de Vicepreședinte în cadrul aceleiași instituții. Anterior, a activat în cadrul Camerei Deputaților unde a ocupat poziția de Consilier al Președintelui Comisiei pentru Sănătate și Familie, precum și de Consilier al Vicepreședintelui Camerei Deputaților, contribuind la analiza inițiativelor legislative relevante pentru sectorul sanitar.

Citeşte comunicatul integral AICI