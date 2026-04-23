Anunt privind vanzarile Grupului SGS din primul trimestru 2026

Vanzari record in primul trimestru, de 1,75 miliarde CHF • Contributie puternica a cresterii organice a vanzarilor de +5,3% si a celei generate de achizitii de +7,3%, partial afectata de efectul negativ al cursului de schimb de -8,7% • Rezultate solide inregistrate de ATS, integrarea decurgand conform planului • Confirmarea pozitiei de lider in domeniul Digital Trust • Servicii imbunatatite prin integrarea inteligentei artificiale • Perspectivele pentru 2026 confirmate
Mediafax
23 apr. 2026, 18:34, Comunicate

Géraldine Picaud, CEO SGS, a declarat: „SGS a inregistrat vanzari record in primul trimestru, ceea ce reflecta soliditatea si diversitatea portofoliului sau de afaceri. Acest lucru demonstreaza implementarea consecventa a Strategiei 27. Pe parcursul acestui trimestru ne-am extins capacitatile in domeniul Digital Trust, in special prin achizitia Granite River Labs Services. Integram inteligenta artificiala in oferta noastra, propunand servicii noi clientilor nostri si imbunatatind experienta clientilor. Cu un accent clar pe factorii care aduc crestere structurala pe termen lung, cu un portofoliu consolidat si un portofoliu solid de achizitii complementare, Grupul confirma perspectivele pentru 2026.

