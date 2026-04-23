Record de exporturi facilitate de Lidl România: 78 de milioane de EURO și o creștere de 24% pentru furnizorii români în 2025

În 2025, Lidl România a facilitat exportul produselor provenite de la furnizorii români către 25 de piețe europene, consolidând prezența produselor românești pe piețe mature și competitive din toate regiunile Europei. Valoarea totală a exporturilor de anul trecut a atins 78 milioane de euro, față de 63 milioane de euro în 2024, o creștere semnificativă de aproape 24%. În topul categoriilor exportate se află carnea proaspătă și preparatele din carne, băuturile răcoritoare și fructele proaspete, urmate de articole de bază și articole near-food pentru casă. Prin parteneriate solide cu producătorii locali și extinderea exporturilor în rețeaua sa internațională, Lidl România contribuie la recunoașterea calității românești pe scena europeană și consolidează statutul României ca furnizor de calitate și în alte țări în care Lidl este prezent.