APLICAȚIA HONDA ROADSYNC ESTE ACUM DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA

Honda lansează în România aplicația Honda RoadSync, sistemul inteligent de conectivitate care permite controlul vocal al funcțiilor esențiale precum navigație, apeluri, mesaje, muzică și prognoza meteo – fără a lua mâinile de pe ghidon.

Compatibilă cu modelele Honda echipate cu sistemul Honda Smartphone Voice Control, aplicația oferă o experiență intuitivă, sigură și complet integrată. Odată instalată, aceasta se conectează prin Bluetooth la motocicletă sau scuter și la căști ori interfoane compatibile, iar comenzile sunt gestionate direct de pe ghidon.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21167