Prima pagină » Comunicate » BenQ lansează seria MOBIUZ EX: primele monitoare de gaming care duc arta vizuală la un nou nivel

BenQ lansează seria MOBIUZ EX: primele monitoare de gaming care duc arta vizuală la un nou nivel

BenQ, lider mondial în inovarea monitoarelor, dezvăluie noua serie de monitoare din seria MOBIUZ EX. Gama include modelele EX271UZ, EX321UZ și EX271QZ.
BenQ lansează seria MOBIUZ EX: primele monitoare de gaming care duc arta vizuală la un nou nivel
Mediafax
24 sept. 2025, 14:28, Comunicate

Noile monitoare introduc Smart Game Art, o tehnologie exclusivă BenQ care adaptează automat afișajul la stilul artistic al fiecărui joc, alături de Spectral Colour Refinement și High Pixel Contrast, pentru o experiență de joc spectaculoasă și o imersiune completă în titlurile open-world și cele bazate pe poveste.

„Cercetările noastre arată că jucătorii de astăzi își doresc mai mult decât acțiune – caută atmosferă, detalii și expresivitate artistică”, declară Ajen Liao, Head of IT Display Products la BenQ Corporation.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21298