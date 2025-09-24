BenQ lansează seria MOBIUZ EX: primele monitoare de gaming care duc arta vizuală la un nou nivel

Noile monitoare introduc Smart Game Art, o tehnologie exclusivă BenQ care adaptează automat afișajul la stilul artistic al fiecărui joc, alături de Spectral Colour Refinement și High Pixel Contrast, pentru o experiență de joc spectaculoasă și o imersiune completă în titlurile open-world și cele bazate pe poveste.

„Cercetările noastre arată că jucătorii de astăzi își doresc mai mult decât acțiune – caută atmosferă, detalii și expresivitate artistică”, declară Ajen Liao, Head of IT Display Products la BenQ Corporation.

