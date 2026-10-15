Berăria H a eficientizat cu peste 50% activitatea departamentului de resurse umane cu SincronHR

Având peste 270 de angajați, programe de lucru variate și mai multe entități, Berăria H gestionează intern administrarea de personal și salarizarea cu ajutorul SincronHR. Prin automatizarea proceselor și integrarea datelor într-un singur sistem, platforma a eficientizat activitatea echipei de HR și oferă companiei controlul și flexibilitatea necesare pentru dezvoltarea businessului.

Cu evenimente organizate zilnic și o structură de personal dinamică, Berăria H gestionează procese de HR adaptate ritmului și complexității unui business din industria HoReCa. Până în 2021, administrarea de personal și salarizarea erau externalizate, însă dezvoltarea companiei a adus nevoia unui control mai bun asupra proceselor și a informațiilor. Trecerea către gestionarea internă a acestor operațiuni a fost susținută de SincronHR, platforma fiind configurată pentru cerințele și modul de lucru al companiei.

SincronHR integrează administrarea de personal, pontajul și salarizarea, asigurând preluarea automată a informațiilor între procese. Echipa de HR a companiei poate astfel gestiona întregul flux operațional într-un singur sistem, de la documentele de personal și programele de lucru până la calculul salarial, inclusiv pentru structuri variate de contracte și ture

„Am ales SincronHR pentru că este un soft flexibil, capabil să țină pasul cu ritmul nostru și să ne ofere control total și rapiditate în generarea rapoartelor. Echipa SincronHR a înțeles specificul și complexitatea activității noastre și ne-a oferit suportul tehnic necesar pe tot parcursul tranziției.

Astăzi, SincronHR ne ajută să derulăm operațiunile mult mai rapid, ceea ce a eficientizat munca departamentului de resurse umane cu peste 50% și a accelerat procesul de onboarding”, a declarat Ștefan Spătaru, Senior HR Specialist – Berăria H.

Integrarea cu Reges-Online permite transmiterea directă a modificărilor din SincronHR și urmărirea statusului înregistrării acestora, folosind datele deja gestionate în platformă. Astfel, raportarea legală este integrată în activitatea curentă de administrare a personalului.

Aceeași bază de date oferă managementului acces rapid la informații despre orele lucrate și costurile salariale, necesare pentru planificarea eficientă a resurselor și un control mai bun asupra costurilor. În plus, funcționalitatea multi-company permite gestionarea mai multor entități în același sistem și analiza datelor atât pentru fiecare entitate, cât și consolidat, la nivelul grupului.

„Unul dintre marile avantaje ale SincronHR este flexibilitatea cu care putem gestiona specificul activității noastre, de la contractele part-time atipice la multitudinea de programe și ture de lucru.

În plus, suntem informați constant despre schimbările legislative relevante, iar actualizările necesare sunt implementate în SincronHR înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi. Această abordare ne oferă încrederea că avem alături un partener pe care ne putem baza pe termen lung”, a completat Ștefan Spătaru, Senior HR Specialist – Berăria H.

Berăria H pregătește extinderea dincolo de București, prin dezvoltarea unor noi locații sub conceptul „Orașe cu Chef de Viață”. Pe măsură ce businessul se extinde, SincronHR va continua să susțină procesele de HR ale companiei, oferind o structură deja consolidată, care va fi scalată pentru noile proiecte.

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Despre Berăria H

Berăria H este un concept de entertainment și ospitalitate din România, care reunește gastronomia și evenimentele live într-un spațiu emblematic din București. Cu un calendar amplu de evenimente și o echipă de peste 270 de angajați, Berăria H și-a dezvoltat de-a lungul anilor businessul prin noi formate și concepte și pregătește extinderea în noi locații din afara Capitalei.

Despre HR Sincron SRL

Înființată în 2007, HR Sincron SRL este dezvoltatorul platformei SincronHR, o soluție software de management al resurselor umane care conectează strategia de HR cu execuția operațională. Cu peste 400 de implementări de succes în organizații din diverse industrii, SincronHR acoperă întregul ciclu de viață al angajatului, de la angajare la pensionare, și susține digitalizarea integrată a proceselor de HR. HR Sincron face parte din grupul Senior Software, cu expertiză în dezvoltarea de sisteme pentru managementul integrat al afacerii. Scalabilă și flexibilă, platforma SincronHR se adaptează atât companiilor aflate în dezvoltare, cât și organizațiilor cu structuri complexe și cerințe avansate de management al resurselor umane.