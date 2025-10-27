Prima pagină » Comunicate » Black Friday la Fashion Days începe vineri dimineață, 31 octombrie, cu cele mai multe reduceri din an

Fashion Days, companie românească de fashion retail specializat cu prezență de peste 15 ani pe piața locală, lansează Black Friday 2025 pe 31 octombrie, oferind reduceri de până la 90% la o selecție de peste 500.000 de produse. Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website-ul fashiondays.ro până pe 9 noiembrie. Acest eveniment este așteptat cu nerăbdare de iubitorii de modă, oferind oferte greu de egalat.
27 oct. 2025, 14:41, Comunicate

Pentru a avea parte de o experiență de shopping rapidă și eficientă, Fashion Days recomandă utilizatorilor descărcarea sau actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune, pregătirea listei de favorite, abonarea la newsletter și activarea notificărilor. Stocurile, deși generoase, sunt limitate și interesul pentru eveniment este foarte mare, deci accesul rapid poate fi cheia pentru a prinde produsele dorite la cele mai bune prețuri din an.

Clienții Fashion Days sunt sfătuiți să acceseze aplicația cât mai devreme vineri dimineață, pentru a profita din plin de cele mai bune oferte. Sistemul de livrare rapidă și opțiunile foarte ușoare de retur fac shopping-ul de Black Friday o experiență fără bătăi de cap.

