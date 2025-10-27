Black Friday la Fashion Days începe vineri dimineață, 31 octombrie, cu cele mai multe reduceri din an

Pentru a avea parte de o experiență de shopping rapidă și eficientă, Fashion Days recomandă utilizatorilor descărcarea sau actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune, pregătirea listei de favorite, abonarea la newsletter și activarea notificărilor. Stocurile, deși generoase, sunt limitate și interesul pentru eveniment este foarte mare, deci accesul rapid poate fi cheia pentru a prinde produsele dorite la cele mai bune prețuri din an.

Clienții Fashion Days sunt sfătuiți să acceseze aplicația cât mai devreme vineri dimineață, pentru a profita din plin de cele mai bune oferte. Sistemul de livrare rapidă și opțiunile foarte ușoare de retur fac shopping-ul de Black Friday o experiență fără bătăi de cap.

