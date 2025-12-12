COMUNICAT DE PRESĂ privind Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița 233 – Etapa II”

Valoarea totală a proiectului a fost de 9.924.248,17 lei din care valoarea eligibilă a proiectului a fost de 9.849.361,47 lei structurată astfel:

– Etapa I – proiectul a fost finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiție 10.1. Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, cod SMIS 124311, pentru care:

Valoarea totală: 4.929.263,09 lei; cheltuieli eligibile (FEDR + buget național): 929.263,09 lei; valoare cofinanțare asigurată de UE: 943.410,47 lei; contribuția națională: 887.267,36 lei



– Etapa II – proiectul a fost finanțat în cadrul Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, Prioritatea P6.O regiune cu infrastructură educațională modernă, Obiectivul specifice FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, cod SMIS 328711, pentru care:

valoarea totală: 994.985,08 lei cheltuieli eligibile (FEDR + buget național): 4.920.098,38 lei; valoare cofinanțare asigurată de UE: 1.968.039,35 lei; contribuția națională: 2.853.609,05 lei; cheltuieli neeligibile: 74.886,70 lei.



Locul de implementare a proiectului a fost în București, Sectorul 2, Str. Arhitect Petre Antonescu nr.20, astfel:

– Etapa I – 73 luni (19.12.2017- 31.12.2023);

– Etapa II – 15 luni (20.09.2024 – 30.11.2025).

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale prin sprijinirea dezvoltării condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, şi să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

Reabilitarea și modernizarea corp Grădinița 233; Realizarea unei performanţe energetice superioare cerinţelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi din legislaţia subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor; Creșterea siguranței preșolarilor în incinta unității de învățământ, după efectuarea lucrărilor; Creșterea facilităților destinate preșcolarilor cu dizabilități.

Rezultatele proiectului:

– Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

– Realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar.

Persoana de contact pentru proiect este doamna Voinea Laura-Aurelia, Manager de Proiect,

Tel. 021.212.11.39; 021.212.15.44, e-mail: [email protected]

Acest material nu reprezintă poziția Comisiei Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027