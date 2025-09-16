Brutalistul, filmul câștigător a trei premii Oscar®, este disponibil acum pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime

Vizualizează trailerul: Aici

Filmul aclamat de critici, Brutalistul, este disponibil pe SkyShowtime. Producția impresionantă îl are în rol principal pe dublul câștigător al premiului Oscar, Adrien Brody, alături de Felicity Jones și Guy Pearce, nominalizați la Oscar, și poate fi vizionată în exclusivitate pe SkyShowtime din 16 septembrie.

Fugind din Europa postbelică, arhitectul vizionar László Toth ajunge în America, hotărât să-și refacă viața, cariera și căsnicia cu soția sa, Erzsébet, după ce au fost despărțiți în timpul războiului de frontierele și regimurile schimbătoare. Singur într-o țară necunoscută, László se stabilește în Pennsylvania, unde influentul industriaș, Harrison Lee Van Buren, îi descoperă talentul în construcții. Dar puterea și dorința de a lăsa ceva în urmă vin cu un preț greu de plătit…

