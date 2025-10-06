Prima pagină » Comunicate » Câini ai Serviciului de Grăniceri din Ucraina, la training în România

Câini ai Serviciului de Grăniceri din Ucraina, la training în România

Pe 3 octombrie, la Centrul de Instruire Echipe Canine al Autorității Vamale Romane (AVR), zece echipe canine de la Direcția Regională Sud a Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei (SSGU) au finalizat stagiul de perfecționare pentru depistarea de țigarete și produse din tutun, arme și muniție, droguri și numerar.
Câini ai Serviciului de Grăniceri din Ucraina, la training în România
Mediafax
06 oct. 2025, 11:36, Comunicate

Sesiunea de instruire a fost oferită de către AVR în parteneriat cu Misiunea EUAM Ucraina, cu sprijinul JTI România, care susține echipele canine ale Vămii Române de peste 15 ani și care a contribuit la înființarea Centrului Instruire Echipe Canine din Pantelimon. Este al doilea an la rând că AVR susține perfecționarea profesională a echipelor canine din Ucraina.

Echipele canine activează în punctele de trecere a frontierei si in punctele vamale de interior din toată țara și fac parte din mijloacele operative utilizate de Autoritatea Vamală Română pentru prevenirea, detectarea și combaterea contrabandei cu țigarete, a traficului de droguri, arme și muniție, precum și numerar. De la începutul anului, cu ajutorul echipelor canine au fost descoperite și confiscate 448.000 fire țigarete, 6 kg tutun, iar amenzile aplicate au totalizat  1.624.000 milioane lei.

Citeşte comunicatul integral AICI