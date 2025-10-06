Câini ai Serviciului de Grăniceri din Ucraina, la training în România

Sesiunea de instruire a fost oferită de către AVR în parteneriat cu Misiunea EUAM Ucraina, cu sprijinul JTI România, care susține echipele canine ale Vămii Române de peste 15 ani și care a contribuit la înființarea Centrului Instruire Echipe Canine din Pantelimon. Este al doilea an la rând că AVR susține perfecționarea profesională a echipelor canine din Ucraina.

Echipele canine activează în punctele de trecere a frontierei si in punctele vamale de interior din toată țara și fac parte din mijloacele operative utilizate de Autoritatea Vamală Română pentru prevenirea, detectarea și combaterea contrabandei cu țigarete, a traficului de droguri, arme și muniție, precum și numerar. De la începutul anului, cu ajutorul echipelor canine au fost descoperite și confiscate 448.000 fire țigarete, 6 kg tutun, iar amenzile aplicate au totalizat 1.624.000 milioane lei.

