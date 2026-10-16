Classiq și FreeYa Mind Campus colaborează pentru a crea un hub de aplicații cuantice în România

Parteneriatul multianual va crea cel mai mare hub de aplicații cuantice din regiune și unul dintre cele mai mari din UE

Classiq, o companie de top în domeniul software-ului pentru calcul cuantic, și FreeYa Mind Campus, dezvoltat de S.C. Extensive Network SRL, au anunțat astăzi un acord comercial strategic pentru dezvoltarea capacităților de creare a aplicațiilor cuantice, educație și utilizare de către companii și instituții publice, în cadrul centrului Quantum AI al campusului din Iași, dotat cu infrastructură hardware.

În baza acordului, FreeYa Mind Campus va oferi acces la platforma software cuantică Classiq, destinată utilizării la nivel de întreprindere, atât în campus, cât și în întregul ecosistem românesc. Platforma reunește interfețele de inteligență artificială agentică ale Classiq, limbajul de modelare la nivel înalt Qmod, sinteza circuitelor și execuția adaptată hardware-ului, ajutând cercetătorii și echipele din companii să proiecteze mai rapid aplicații cuantice optimizate.

Centrul a fost dezvoltat pentru a oferi acces la fața locului la hardware cuantic, inclusiv la un IBM Quantum System Two. Acum, centrul adaugă software-ul, expertiza și programele de formare Classiq pentru a dezvolta și extinde în continuare inovația cuantică și aplicațiile industriale.

Inițiativa se va baza pe rețeaua FreeYa Mind Campus, care cuprinde companii, instituții de cercetare, organizații din sectorul public și parteneri academici, inclusiv peste 12 universități partenere. Centrul va fi deschis și organizațiilor guvernamentale, precum și participanților la programele finanțate de Uniunea Europeană.

Classiq va contribui, de asemenea, la extinderea programelor de formare ale centrului, de la programe introductive de calcul cuantic până la modelare la nivel înalt și proiectarea de algoritmi avansați. În colaborare cu echipa campusului, Classiq va conecta inovația cuantică la aplicații concrete din industrie. Campusul va pune la dispoziție materiale curriculare universitare, formare pentru specialiști, programe de inițiere pentru companii, dezvoltarea de aplicații avansate și resurse pentru certificarea Classiq. Pentru a sprijini relațiile cu clienții, derularea proiectelor și furnizarea aplicațiilor, Classiq își va stabili sediul regional din România în cadrul FreeYa Mind Campus.

Prin reunirea platformei de inginerie software și a programelor educaționale Classiq cu infrastructura cuantică a FreeYa Mind Campus, parteneriatul consolidează ecosistemele cuantice din România și din Europa în ansamblu, dezvoltând competențele, fluxurile de lucru și aplicațiile necesare pentru utilizarea eficientă a acestei infrastructuri.

„Ambițiile Europei în domeniul cuantic depind de combinarea unui software performant cu hardware avansat. Pornind de la succesul FreeYa Mind Campus, reunim aceste componente, iar Classiq va oferi baza software scalabilă care le va permite universităților, companiilor și instituțiilor publice să dezvolte aplicații cuantice”, a declarat Regev Yativ, CRO al Classiq. „Acest parteneriat accelerează formarea ecosistemului și creează o cale clară de la problemele din mediul de afaceri și cercetare la soluții cuantice executabile.”

„FreeYa Mind Campus este dezvoltat ca un punct de întâlnire pentru infrastructură avansată, expertiză academică și cererea din industrie”, a declarat Cristian Berariu, fondator și CEO al FreeYa Mind Campus. „Parteneriatul nostru cu Classiq va conecta hardware-ul cuantic disponibil în campus și prin cloud cu un mediu de top pentru dezvoltarea de aplicații și educație, care poate deservi universități, companii și instituții publice. Acest lucru va ajuta România să dezvolte competențe cuantice durabile și să contribuie la obiectivele tehnologice mai ample ale Europei. Sunt încrezător că parteneriatul nostru cu Classiq va aduce beneficii întregii regiuni și va contribui la dezvoltarea talentelor din România.”

Acordul se înscrie în extinderea activității Classiq alături de organizații care dezvoltă centre de mari dimensiuni pentru hardware și software cuantic, huburi de aplicații și infrastructură tehnologică locală. Acesta urmează parteneriatului Classiq cu TEA TEK pentru crearea unui hub de calcul cuantic la Napoli și colaborării cu QAI pentru lansarea unei oferte locale de Quantum-as-a-Service în Coreea, o premieră de acest tip.

Inițiativa permite campusului să-și susțină propria strategie în domeniul hardware-ului și, în același timp, introduce un model pentru dezvoltarea competențelor cuantice. Hardware-ul asigură infrastructura de calcul, iar componenta software Classiq le permite cercetătorilor, experților din diferite domenii și dezvoltatorilor să învețe, să creeze, să optimizeze și să execute aplicații.

Parteneriatul consolidează rolul Classiq de partener software pentru organizațiile care construiesc centre de excelență în domeniul cuantic și huburi de aplicații. De asemenea, consolidează poziția FreeYa Mind Campus ca hub cuantic integrat de referință în regiune, cu o ofertă completă care sprijină educația, cercetarea, proiectele pentru companii și programele din sectorul public, alături de infrastructura hardware cuantică.

Despre FreeYa Mind Campus, dezvoltat de S.C. Extensive Network SRL

Situat în Iași, România, FreeYa Mind Campus este un hub dedicat educației și cercetării, conceput pentru a conecta formarea academică tradițională cu competențele căutate de industrie. Prin dezvoltarea unui ecosistem activ de oameni de știință, parteneriate universitare și startup-uri din tehnologie, FreeYa Mind Campus oferă acces direct la instrumente moderne de cercetare, inclusiv în domeniul calculului cuantic și al inteligenței artificiale, precum și programe de formare avansată în discipline științifice emergente. www.freeya-mind-campus.com

Despre Classiq

Classiq, o companie de top în domeniul software-ului pentru calcul cuantic, oferă tehnologie destinată utilizării la nivel de întreprindere, care face posibilă dezvoltarea practică a unor aplicații cuantice scalabile și eficiente. Folosită de zeci de companii globale, platforma Classiq reunește agenți de inteligență artificială, un limbaj de programare cuantică de nivel înalt și automatizarea proiectării pentru a accelera dezvoltarea de software cuantic optimizat și pregătit pentru hardware. Platforma oferă, de asemenea, instrumente pentru evaluarea comparativă a hardware-ului, optimizarea costurilor și performanței și executarea la scară a soluțiilor cuantice.

Classiq, câștigătoare a distincției „Next Big Thing in Tech” acordate de Fast Company, beneficiază de sprijinul unor investitori globali de top și colaborează cu furnizori de servicii cloud cuantice, furnizori hyperscale și companii de hardware cuantic.