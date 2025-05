Corteva înregistrează un început puternic de an în T1 2025 și își reconfirmă perspectivele pentru 2025

Cele mai importante repere pentru primul trimestru din 2025

• Vânzările nete din primul trimestru 2025 au scăzut cu 2% față de anul anterior. Vânzările organice¹ au crescut cu 3% în aceeași perioadă.

• Venitul GAAP și câștigul pe acțiune (EPS) din operațiunile continue au fost de 667 milioane USD și, respectiv, 0,97 USD per acțiune.

• EBITDA operațional¹ și EPS operațional¹ au fost de 1,19 miliarde USD și, respectiv, 1,13 USD per acțiune.

• Compania și-a reconfirmat estimările pentru întregul an 2025³ și se așteaptă la vânzări nete între 17,2 și 17,6 miliarde USD. EBITDA operațională¹ este estimată între 3,6 și 3,8 miliarde USD, iar EPS operațional¹ între 2,70 și 2,95 USD per acțiune.

• Compania intenționează să răscumpere aproximativ 1 miliard USD în acțiuni pe parcursul anului 2025

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=20946