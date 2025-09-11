Data Intelligence by Publicis Groupe Romania devine TikTok Marketing Partner, punând la dispoziția brandurilor instrumente avansate de analiză și măsurare prin Media Mix Modeling

Suntem onorați să ne numărăm printre cei 15 parteneri globali desemnați în prima rundă de certificare, o confirmare a angajamentului nostru față de excelența în măsurare și analiză. Acest parteneriat reprezintă un pas important în direcția optimizării impactului real de business al investițiilor brandurilor în TikTok.

TikTok a redefinit peisajul digital – nu doar ca platformă socială, ci ca experiență video centrată pe divertisment, care stimulează descoperirea de produse și acțiunea în mai multe canale. Totuși, modelele tradiționale de atribuire de tip last-click nu surprind influența reală a TikTok în parcursul consumatorului.

