Prima pagină » Comunicate » ELKO Romania alături de Aginode au prezentat cele mai noi inovații în cablare pe cupru și fibră optică

ELKO Romania alături de Aginode au prezentat cele mai noi inovații în cablare pe cupru și fibră optică

ELKO Romania, parte a ELKO Group, a organizat alături de Aginode, fostă divizie a Nexans, primul eveniment comun dedicat partenerilor și profesioniștilor din domeniul infrastructurii de rețea și a soluțiilor de cablare.
ELKO Romania alături de Aginode au prezentat cele mai noi inovații în cablare pe cupru și fibră optică
Mediafax
04 nov. 2025, 16:19, Comunicate

Evenimentul a avut loc joi, 23 octombrie 2025, la ELKO Demo & Training Center, și a reunit specialiști, parteneri și reprezentanți ai industriei cu o agendă care a inclus prezentări, demonstrații tehnice și discuții aplicate despre cele mai noi tehnologii Aginode în domeniul cablării pe cupru și fibră optică, precum și despre impactul alimentării PoE de mare putere (High Power PoE) asupra infrastructurii moderne.

Agenda evenimentului a inclus prezentări susținute de Didier Willems, Head of Technical Services, Aginode, și Konstantinos (Kostas) Galatianos, Global Business Manager, Greece & Balkans, Aginode, care au oferit participanților o perspectivă actualizată asupra portofoliului de soluții Aginode și a tendințelor tehnologice din domeniu.

Citeşte comunicatul integral AICI