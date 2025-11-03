Expoziția „Comunitate și sustenabilitate” – eveniment CSWeek la MȚR

Evenimentul este organizat la Muzeul Național al Țăranului Român, Șoseaua Kiseleff nr. 3, sala Irina Nicolau, începând cu ora 18.30, de Asociația NeoArt România și Galateca, finanțat de Primăria Sectorului 1.

Expoziția aduce în prim-plan trei instalații ce explorează tema sustenabilității și a implicării comunitare, reunind artiști, elevi, arhitecți, asociații și organizații implicate în proiecte culturale și educaționale, curatoriată de Andreea Sandu și Anca Boeriu.

