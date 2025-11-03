Prima pagină » Comunicate » Expoziția „Comunitate și sustenabilitate” – eveniment CSWeek la MȚR

Expoziția „Comunitate și sustenabilitate” – eveniment CSWeek la MȚR

Cea de-a patra ediție a CSWeek – Săptămâna Sustenabilității Creative continuă marți, 4 noiembrie 2025, cu vernisajul expoziției intitulate „Comunitate și sustenabilitate”, prezentări și workshopuri, precum și gala de premiere a participanților, tineri, creatori și organizații non-profit din Sectorul 1 care au răspuns la programul nostru dedicat promovării inițiativelor verzi și sustenabile, transformând experiența lor într-un exemplu pentru viitor.
Expoziția „Comunitate și sustenabilitate” – eveniment CSWeek la MȚR
Mediafax
03 nov. 2025, 17:08, Comunicate

Evenimentul este organizat la Muzeul Național al Țăranului Român, Șoseaua Kiseleff nr. 3, sala Irina Nicolau, începând cu ora 18.30,  de Asociația NeoArt România și Galateca, finanțat de Primăria Sectorului 1.

Expoziția aduce în prim-plan trei instalații ce explorează tema sustenabilității și a implicării comunitare, reunind artiști, elevi, arhitecți, asociații și organizații implicate în proiecte culturale și educaționale, curatoriată de Andreea Sandu și Anca Boeriu.

Citeşte comunicatul integral AICI