FONDURI DE 30 DE MILIOANE DE EURO: SPARKING CAPITAL CAUTĂ START-UP-URI CARE TRANSFORMĂ INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN FORȚĂ DE MUNCĂ DIGITALĂ

Noul fond de investiții a atras deja peste 90% din capitalul țintă de 30 de milioane de euro, în cadrul unui mandat finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, gestionat de Fondul European de Investiții (FEI). În prezent, fondul a intrat în faza finală de cooptare a investitorilor privați și vizează start-up-urile de tehnologie din România și Europa care dezvoltă sisteme de agenți AI.

Managementul Sparking Capital pornește de la convingerea că inteligența artificială traversează o etapă transformaționalǎ, cea mai importanta de la descoperirea internetului până în prezent. După anii în care marile companii tehnologice au investit masiv în infrastructura necesară dezvoltării AI, următoarea etapă va fi dominată de aplicațiile construite pe această fundație. Fondul urmărește să investească în start-up-uri care dezvoltă sisteme de agenți AI care creează context, analizează date specifice și automatizează fluxuri de lucru, generând o productivitate semnificativă în domenii precum finanțe, sănătate, logistică sau resurse umane.

Astfel, Sparking Capital Fund II își propune să construiască un portofoliu de 24 de start-up-uri în următorii cinci ani, având ca obiectiv generarea unui randament anual (IRR) de 20-25%.

Fondul investește în fazele pre-seed și seed, plasând tichete inițiale cuprinse între 250.000 de euro și 1.500.000 de euro, cu o capacitate de urmărire (follow-on) de până la 4 -5 milioane de euro per companie.

”Software-ul nu mai este doar un loc unde adunăm date, ci devine un coleg digital autonom. Trecem de la CRM-urile clasice, care doar stochează informații, la sisteme inteligente care le analizează în contextul fiecărei industrii. Pasul final este transformarea lor în platforme de execuție, unde agenții AI și oamenii colaborează direct: AI-ul creează strategii, trimite e-mailuri de vânzări și rulează campanii în mod independent, preluând sarcinile repetitive”, spune Vlad Panait, Fondator și Managing Partner Sparking Capital.

Primele investiții reflectă direcția aleasă

Fondul a realizat deja primele trei investiții în companii care folosesc tehnologia pentru a transforma modul în care oamenii lucrează, își gestionează sănătatea sau operează afaceri la scară internațională: Pluria – platformă de lucru hibrid fondată în România, extinsă în Spania și America Latină; LIV Longevity Labs – start-up din Germania care integrează AI și analiza biomarkerilor în longevitate și RobosizeME – companie din Cehia specializată în hospitality tech, care dezvoltă „angajați digitali” și automatizări operaționale pentru grupuri hoteliere internaționale.

“Succesul acestei noi etape de finanțare ne permite să accelerăm investițiile în cele mai promițătoare talente din regiune. În acest sens, dorim să subliniem că susținem echipe mixte de fondatori și ne propunem strategic să investim în tot mai multe femei care dezvoltă produse tech. Credem cu tărie că diversitatea la nivel de leadership este esențială pentru inovație”, declară Vlad Sarca, General Partner Sparking Capital.

Pe lângă aportul financiar, modelul Sparking Capital implică un parteneriat activ: echipa oferă suport operațional direct în vânzări, finanțare și recrutare, pregătind strategic start-up-urile pentru următoarele runde de finanțare și facilitându-le accesul către fondurile internaționale de dimensiuni mari.

Cristian Negruțiu, Founding Partner Sparking Capital, completează:„Lansarea Sparking Capital Fund II reprezintă pentru echipa noastră mai mult decât un moment instituțional – este confirmarea că teza în care credem de la început își găsește tot mai multă susținere. Am văzut de aproape ce se întâmplă când un fondator cu viziune întâlnește parteneri cu adevărat implicați și acesta este exact modelul pe care vrem să construim la scară mai mare. Sparking Capital nu este un fond care plasează bani și urmărește de la distanță – suntem în teren, alături de fondatori, de la prima rundă, până la exit.”

Pentru următoarele 12 luni, obiectivele strategice ale companiei vizează finalizarea procesului de strângere de fonduri peste limita inițială de 30 de milioane de euro prin extinderea bazei de investitori privați, menținerea unui ritm de 4-5 investiții pe an și accelerarea creșterii comerciale a companiilor aflate deja în portofoliu.