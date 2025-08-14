Fundația City Grill sprijină educația și incluziunea socială. Parteneriate strategice cu Fundația Regală Margareta a României și Fundația Metropolis

Cele mai recente colaborări, cu Fundația Regală Margareta a României și Fundația Metropolis, au ca obiectiv dezvoltarea de programe educaționale și sociale dedicate copiilor, tinerilor și seniorilor.

Cu aproape 20.000 de clienți zilnic și peste 1.000 de angajați, Grupul City Grill a construit în două decenii o cultură organizațională bazată pe performanță, inovație și responsabilitate. Lansarea Fundației City Grill marchează extinderea acestei viziuni dincolo de domeniul ospitalității, către sprijinirea unor proiecte sociale menite să reducă inegalitățile și să creeze oportunități reale pentru dezvoltarea comunității.

