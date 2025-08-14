Prima pagină » Comunicate » Fundația City Grill sprijină educația și incluziunea socială. Parteneriate strategice cu Fundația Regală Margareta a României și Fundația Metropolis

Fundația City Grill, înființată în mai 2024, odată cu aniversarea a 20 de ani de activitate a Grupului City Grill, își consolidează misiunea de a susține proiecte cu impact real în comunitate, prin parteneriate cu organizații recunoscute pentru rezultatele lor în educație și incluziune socială.
Fundația City Grill sprijină educația și incluziunea socială. Parteneriate strategice cu Fundația Regală Margareta a României și Fundația Metropolis
Cele mai recente colaborări, cu Fundația Regală Margareta a României și Fundația Metropolis, au ca obiectiv dezvoltarea de programe educaționale și sociale dedicate copiilor, tinerilor și seniorilor.

Cu aproape 20.000 de clienți zilnic și peste 1.000 de angajați, Grupul City Grill a construit în două decenii o cultură organizațională bazată pe performanță, inovație și responsabilitate. Lansarea Fundației City Grill marchează extinderea acestei viziuni dincolo de domeniul ospitalității, către sprijinirea unor proiecte sociale menite să reducă inegalitățile și să creeze oportunități reale pentru dezvoltarea comunității.

