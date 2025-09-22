Fundația Inovații Sociale Regina Maria are un nou partener strategic în sănătate: AXI Finance susține InClinic Rahova

Parteneriatul vizează susținerea partiala, dar considerabila, a InClinic Rahova in urmatorii cinci ani. In Clinic Rahova este un proiect inovator de antreprenoriat socio-medical autosustenabil lansat de fundatie la inceputul anului 2024. Particularitatea clinicii constă în faptul că aceasta se concentreaza pe dezvoltarea relatiei cu CASMB pentru toate specialitatile sale, astfel incat pacientii asigurati, dar cu venituri mici, sa poata beneficia de servicii medicale gratuite. In plus, profitul acesteia va fi reinvestit in continuare integral în servicii medicale oferite pacienților fără asigurari si/sau fara posibilități financiare, asigurând acestora acces gratuit sau la costuri reduse la îngrijire de calitate in incinta acestei clinici sau a celorlalte doua entitati medicale ale Fundatiei: Policlinica Sociala Baba Novac si Clinica Sala Palatului.

