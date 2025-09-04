Grupul IULIAN CÂNTAR a produs și instalat cântarul la primul proiect CAV finalizat în România din fonduri PNRR

Cântarul rutier produs și instalat de IulianCântar este un model metalic, cu dimensiunea de 8×3 metri și o capacitate de cântărire de 50 de tone, instalat în cadrul proiectului CAV pentru primăria din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș.

Cântarele produse de Iulian Cântar, instalate în proiecte CAV

În urma licitațiilor organizate la nivel național, Grupul IULIAN CÂNTAR s-a impus ca partener de încredere pentru implementarea sistemelor de cântărire din cadrul proiectelor CAV. Astfel, compania produce și instalează cântare rutiere la peste 100 de centre CAV, dintr-un total de 300 de proiecte aflate în derulare pe întreg teritoriul țării.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21234