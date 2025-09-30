GXTrust lansează tastatura mecanică Xyra TKL Gasket cu switch-uri hot-swappable și design orientat spre personalizare

Tastatura are format tenkeyless (TKL) și dispune de switch-uri hot-swappable compatibile cu standardele 3-pin și 5-pin, permițând schimbarea rapidă. Din fabrică este echipată cu switch-uri lineare LEOBOG Seiya 5-pin, testate pentru până la 60 de milioane de apăsări, care oferă un răspuns lin și un sunet uniform, plăcut la utilizare.

Sistemul de montare gasket contribuie la un feedback mai moale, cu amortizarea zgomotului de tastare, ceea ce face tastatura potrivită pentru utilizare pe termen lung, cu nivel redus de oboseală auditivă și tactilă.

