HONDA CIVIC TYPE R (FL5) STABILEȘTE UN NOU RECORD

• Honda Civic Type R (FL5) stabilește un nou record pe circuitul MotorPark România: 1:57.189 – cel mai rapid timp realizat de un automobil de serie cu punte motoare față. • Pilotul care a realizat performanța este Dani Oțil, cunoscut om de televiziune și pasionat al sporturilor cu motor, cu rezultate importante obținute în competiții naționale.
07 aug. 2025, 14:06, Comunicate

Honda Civic Type R, generația FL5, a doborât recordul de viteză pentru automobilele de serie cu punte motoare față, atingând timpul 1:57.189, în cadrul unui eveniment ce a avut loc pe circuitul de viteză MotorPark România, în data de 14 iulie.

Astfel, modelul emblematic a confirmat încă o dată ADN-ul de mașină construită pentru performanță pură. Timpul înregistrat este cu peste o jumătate de secundă mai rapid decât timpul etalon anterior, stabilit tot cu modelul Honda Civic Type R, generația precedentă, FK8.

