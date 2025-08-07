HONDA CIVIC TYPE R (FL5) STABILEȘTE UN NOU RECORD

Honda Civic Type R, generația FL5, a doborât recordul de viteză pentru automobilele de serie cu punte motoare față, atingând timpul 1:57.189, în cadrul unui eveniment ce a avut loc pe circuitul de viteză MotorPark România, în data de 14 iulie.

Astfel, modelul emblematic a confirmat încă o dată ADN-ul de mașină construită pentru performanță pură. Timpul înregistrat este cu peste o jumătate de secundă mai rapid decât timpul etalon anterior, stabilit tot cu modelul Honda Civic Type R, generația precedentă, FK8.

