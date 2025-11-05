JTI România numește un nou Director de Marketing

Marian s-a alăturat JTI România în 1998 și, de atunci, și-a construit o carieră internațională impresionantă, în piețe și departamente diverse din cadrul companiei. În 2009, s-a mutat în Polonia, unde a ocupat funcția de Director de Vânzări, iar în 2013, a preluat rolul de Country Manager în Danemarca. În 2014, s-a relocat la Moscova pentru a înființa și conduce funcțiunea Business Decisions Support pentru piața din Rusia. În 2018, Marian s-a alăturat echipei de la sediul central JTI din Geneva, unde a condus funcțiunea globală Route to Consumer Strategy. În ianuarie 2023, a fost desemnat să coordoneze activitățile de Marketing pentru piețele din Kazahstan și Asia Centrală. Înainte de revenirea în România, începând din august 2023, a condus cu succes funcțiunea Marketing pentru grupul de piețe Grecia, Cipru și Malta.

