Kingston extinde seria Fury Renegade G5 cu noua variantă de 8TB

Proiectat pentru utilizatori profesioniști, creatori de conținut și gameri, Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 utilizează cel mai nou controler PCIe Gen5 x4 și memorie 3D TLC NAND, atingând viteze impresionante de până la 14.800 MB/s la citire și 14.000 MB/s la scriere, cu peste 2 milioane IOPS. Astfel, oferă timpi de răspuns excepționali, stabilitate ridicată și performanță constantă în cele mai solicitante aplicații, de la editare video și randare 3D, până la gaming de top.

