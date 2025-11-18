Kingston lansează Dual SSD, o unitate SSD portabilă cu conectori USB-A și USB-C

Cu aspectul elegant al unei unități flash tradiționale, într-o carcasă metalică compactă și durabilă, SSD-ul Dual Portabil poate transfera cu ușurință fișiere între dispozitive USB Tip-A și USB-C®1, cum ar fi laptop-uri, desktop-uri, dispozitive mobile și multe altele, cu viteze USB 3.2 Gen2 de până la 1.050 MB/s la citire și 950 MB/s la scriere2. Pentru a îmbunătăți productivitatea și a optimiza fluxul de lucru, această soluție multifuncțională de stocare și transfer se mândrește cu capacități de până la 2 TB pentru fișiere mari, fotografii de înaltă rezoluție și videoclipuri 4K.

