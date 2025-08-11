Prima pagină » Comunicate » LICITAȚIE INCHIRIERE PĂȘUNI

LICITAȚIE INCHIRIERE PĂȘUNI

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Județul Argeș, CIF 4122051, telefon 0248730236, fax 0248730236, e-mail [email protected]
  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășunea Alpină Ciocanu Padina, în suprafață de 140,8965 ha, aparținând domeniului privat al Comunei Corbeni, județul Argeș. Pășunea este situată în extravilan pe raza administrativ – teritorială a Comunei Arefu, Județul Argeș. Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 47 din 04.06.2025.
  2. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

