LICITAȚIE INCHIRIERE PĂȘUNI

- Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășunea Alpină Ciocanu Padina, în suprafață de 140,8965 ha, aparținând domeniului privat al Comunei Corbeni, județul Argeș. Pășunea este situată în extravilan pe raza administrativ – teritorială a Comunei Arefu, Județul Argeș. Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 47 din 04.06.2025.
- Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
