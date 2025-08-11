Prima pagină » Comunicate » Fermierii campioni la rapiță din zona Moldovei cu hibrizii PT315, PT314 si PT303

Fermierii campioni la rapiță din zona Moldovei cu hibrizii PT315, PT314 si PT303

Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile din zona Moldovei, acolo unde numeroși fermieri au reușit să obțină producții excelente, chiar și de peste 5 tone/ha.
11 aug. 2025, 11:45, Comunicate

În fiecare județ din această regiune s-au înregistrat rezultate foarte bune, astfel numeroși agricultori au devenit fermieri campioni, iar în cele ce urmează, compania Corteva Agriscience prezintă tehnologia aplicată de câțiva dintre aceștia, nu înainte de a-i felicita pe toți cei care au mizat pe genetica Pioneer.

Primul fermier campion din Moldova este domnul Narcis Marius Chiric, care a ales performantul hibrid PT315 și a înregistrat o producție de 5.500 kg/ha. Agricultorul lucrează o suprafață de 800 ha în județul Bacău, iar rapiță a semănat pe 100 ha, în sistem Minimum Till.

