Lucrările de artă din doze de aluminiu ale Every Can Counts transformă sustenabilitatea într‑o experiență vizuală în restaurantele grupului City Grill

Realizate integral din doze de aluminiu, instalațiile evidențiază potențialul nelimitat al acestui material și încurajează publicul să privească dozele nu ca deșeuri, ci ca resurse valoroase. Fiecare lucrare transmite un mesaj inspirațional – I CAN DREAM, I CAN LOVE, I CAN GROW, I CAN CONTINUE, I CAN FLY, I CAN IMAGINE – și transformă spațiile publice în locuri de reflecție asupra gesturilor simple care pot avea un impact major.

Unde pot fi găsite instalațiile:

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21128