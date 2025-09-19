„Micul de pe perete”: Macanache semnează o intervenție artistică neconvențională

Aceasta constă într-un mic lipit cu bandă adezivă, însoțit de urme de muștar, expus temporar pe peretele galeriei Gaep, care a servit drept locație.

Gestul, conceput ca un comentariu cultural și social, provoacă publicul să reflecteze asupra graniței dintre artă și viața de zi cu zi, dintre tradiție și reinterpretarea urbană.

Prin această lucrare, Macanache aduce în discuție simboluri familiare din bucătăria românească, transformându-le în instrumente de expresie artistică.

