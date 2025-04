Ministrul apărării naționale, la Bruxelles, la reuniunea Coaliției de Voință condusă de Marea Britanie și Franța

Ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a participat joi, 10 aprilie, la Reuniunea Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) în formatul miniștrilor apărării, desfășurată la sediul Cartierului General al NATO din Bruxelles, condusă de Marea Britanie și Franța.