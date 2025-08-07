Niavis: Prevenția, noul criteriu în alegerile de produse naturiste

Produsele cu ingrediente simple, certificate bio și fără aditivi devin tot mai prezente în coșurile recurente ale românilor preocupați de un stil de viață echilibrat. Niavis, unul dintre cele mai importante branduri de produse naturiste și superalimente din România, confirmă această tendință prin achizițiile constante observate în acest an.

Potrivit reprezentanților Niavis, clienții activi revin constant către produse bio, cu compoziții clare și ușor de înțeles. Astfel, sarea celtică, fulgii de drojdie inactivă, scorțișoara, matcha și fulgii de ovăz ecologici fără gluten sunt cele mai vândute produse în 2024.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21166