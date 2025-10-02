Noua producție de tip mockumentary The Paper creată de realizatorii succesului The Office (SUA) va avea premiera pe SkyShowtime din 14 noiembrie

O distribuție de excepție, care îi include pe Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key și Oscar Nuñez

Vizualizează trailerul: Aici

SkyShowtime a anunțat astăzi noul serial de comedie mult așteptat, The Paper, care va avea premiera în exclusivitate pe platformă în data de 14 noiembrie, iar primele trei episoade vor fi disponibile la lansare. Episoadele următoare vor fi difuzate săptămânal.

Echipa care a documentat filiala din Scranton a companiei Dunder Mifflin în serialul The Office (SUA), câștigător al premiului Emmy, găsește un nou subiect atunci când descoperă un ziar istoric din Vestul Mijlociu și pe editorul care încearcă să-l readucă la viață.

Citeşte comunicatul integral AICI