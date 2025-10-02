Prima pagină » Comunicate » Noua producție de tip mockumentary The Paper creată de realizatorii succesului The Office (SUA) va avea premiera pe SkyShowtime din 14 noiembrie

De la creatorii, scenariștii și producătorii executivi Greg Daniels (The Office (SUA)) și Michael Koman (Nathan for You)
Mediafax
02 oct. 2025, 12:56, Comunicate

O distribuție de excepție, care îi include pe Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key și Oscar Nuñez

Vizualizează trailerul: Aici

SkyShowtime a anunțat astăzi  noul serial de comedie mult așteptat, The Paper, care va avea premiera în exclusivitate pe platformă în data de 14 noiembrie, iar primele trei episoade vor fi disponibile la lansare. Episoadele următoare vor fi difuzate săptămânal.

Echipa care a documentat filiala din Scranton a companiei Dunder Mifflin în serialul The Office (SUA), câștigător al premiului Emmy, găsește un nou subiect atunci când descoperă un ziar istoric din Vestul Mijlociu și pe editorul care încearcă să-l readucă la viață.

