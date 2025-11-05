OLX lansează „Siguranța Achiziției”: o nouă funcționalitate care protejează cumpărătorii timp de 24 de ore după primirea comenzii

OLX România anunță lansarea „Siguranței Achiziției”, o nouă funcționalitate care oferă utilizatorilor protecție extinsă atunci când comandă produse prin platformă. Cu acest serviciu, cumpărătorii pot verifica produsul primit și au la dispoziție 24 de ore pentru a decide dacă îl păstrează sau îl returnează, în cazul în care nu corespunde descrierii din anunț.