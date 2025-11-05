OLX lansează „Siguranța Achiziției”: o nouă funcționalitate care protejează cumpărătorii timp de 24 de ore după primirea comenzii

Noul feature completează sistemul de plată online cu cardul, dezvoltat în parteneriat cu PayU, și face parte din angajamentul OLX de a oferi o experiență de cumpărare sigură, simplă și transparentă – de la comandă până la confirmarea finală a tranzacției.
„Atunci când fac o achiziție online, oamenii vor să știe că sunt protejați, indiferent de situație. Cu Siguranța Achiziției, OLX le oferă utilizatorilor garanția că sumele plătite sunt păstrate în siguranță până la confirmarea comenzii și că, în cazul în care produsul nu corespunde, pot solicita rapid returnarea banilor. Este un pas firesc în misiunea noastră de a face fiecare tranzacție mai sigură și mai de încredere”, declară Dragoș Matei, Senior Senior Head of Monetization and Goods OLX.
